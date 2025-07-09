На саміті ЄС за участі Зеленського перекладачку запідозрили в порушенні безпеки: що вона зробила

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Європейська комісія звільнила перекладачку, яку було запрошено на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Європейській Раді, через побоювання щодо потенційного порушення безпеки.

Про це повідомляє Politico.

Європейська Комісія заявила, що вжила заходів після «інциденту з веденням нотаток» під час засідання Європейської Ради, на якому 19 грудня 2024 року був присутній президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Згідно з кодексом поведінки Комісії, ведення письмових нотаток заборонено під час делікатних засідань, на яких обговорюються такі питання, як оборона та безпека.

Ці правила були запроваджені у відповідь на занепокоєння щодо потенційного шпигунства та випадкової передачі інформації ворожим державам, таким як Росія.

«Записки було негайно конфісковано. Після ретельного аналізу фактів Комісія вжила відповідних заходів, щоб запобігти повторенню цього інциденту. У цьому конкретному випадку було вирішено, що послуги перекладача, про якого йде мова, більше не використовуватимуться в майбутньому», — заявив виконавчий орган Євросоюзу.

За даними Le Monde, перекладачка був франко-українськоюм фрілансеркою, яку запросили допомогти лідерам спілкуватися із Зеленським.

Реклама

Французька газета повідомила, що розслідування було доручено бельгійській владі, яка не одразу відповіла на запит про коментар.

Ще у листопаді 2024 року видання Politico отримало довідку, надіслану співробітникам Комісії, з попередженням про «реальну» загрозу з боку іноземних агентів.

«Брюссель є одним з найбільших у світі центрів шпигунства, сотні активних агентів розвідки націлені на нашу установу», — йдеться в листі.

Нагадаємо, напередодні згаданого саміту ЄС у грудні 2024 року відомого українського журналіста, редактора «Європейської правди» Сергія Сидоренка у Брюсселі затримала поліція через підозру в підготовці вибуху.

Реклама