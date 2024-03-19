На що підуть прибутки від заморожених російських активів: Боррель запропонує свій план Євросоюзу

У вівторок, 19 березня, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що запропонує країнам-членам ЄС направити 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї та боєприпасів для України через Європейський фонд миру (EPF).

Про це пише видання Deutsche Welle.

Голова європейської дипломатії повідомив, що представить свою позицію у середу, напередодні саміту ЄС, який відбудеться 21-22 березня.

На думку Борреля, такий крок дозволить Україні щороку отримувати майже 3 млрд євро. За планом дипломата, ще 10% було б доцільно направити до бюджету ЄС, а надалі використовувати їх, щоб збільшити потенціал українського оборонно-промислового комплексу.

Європейський фонд миру створили ще до початку повномасштабної війни в Україні. Його початковий обсяг на 2021-2027 роки було встановлено на рівні 5 млрд євро. Проте після вторгнення Росії у 2022 році на територію нашої країни, розмір фонду збільшили спочатку до 12, а нещодавно – до 17 млрд євро. З цих коштів на допомогу Україні було виділено 5,6 млрд євро.

Нагадаємо, Боррель заявив, що конфлікт в Україні переріс у війну виробництва. Голова європейської дипломатії вважає, що країнам ЄС треба посилити виробництво озброєння, щоб бути готовими до можливих загроз і продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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