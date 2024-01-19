На що сподівається Путін у війні з Україною: голова Служби зовнішньої розвідки дав чітку відповідь

Олександр Литвиненко пояснив, на які регіони втратить вплив кремлівський диктатор, якщо програє в Україні.

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що перемога над Україною допоможе йому відновити контроль над колишніми радянськими республіками на принципах російського імперіалізму, який як передував комуністичній епосі, так і був після неї. У Кремлі розуміють, якщо Україна впаде, то буде легше повернути інші колишні радянські республіки. Якщо Україна вистоїть, це питання часу, коли Росія втратить вплив на Південний Кавказ і Середню Азію.

Про це написав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у колонці для журналу The Economist.

"Нападаючи на Україну, Росія вважає, що вона водночас воює із Заходом. Путін сподівається на ефект доміно. Він вважає, що якщо Захід, і перш за все Сполучені Штати, зазнають нищівної поразки в Україні – другого такого приниження всього за кілька років після безладного виходу з Афганістану, – він швидко втратить глобальний вплив", – зазначив він.

На думку Литвиненка, ревізіоністські держави, які дивляться на Україну, побачили б це і зробили висновок, що їхній час настав.

"У результаті протягом декількох років буде встановлено новий, багатополярний світопорядок, де найважливіші питання вирішуватимуться низкою конкурувальних великих держав, включаючи Росію. Сі Цзіньпін, лідер Китаю, найсильнішого конкурента Заходу, уважно стежить за війною і робить власні висновки", – пише розвідник.

Росія знає, що перемога над Україною, якої вона прагне, матиме глобальний ефект, зазначив голова Служби зовнішньої розвідки. Він додав, що Росія також розуміє, що не може досягти там своїх цілей, не порушивши світового порядку.

"Росія та її поплічники користуються великими привілеями. Вони борються за допомогою грубої сили, щоб створити новий глобальний порядок, у той час як багато хто на Заході прагне в першу чергу використовувати м’яку силу, щоб зберегти старий, який виник після холодної війни. Давно відомо, що ті, хто спирається на силу для здійснення нового, мають значну перевагу над прихильниками старого, які, за великим рахунком, добровільно обмежують засоби досягнення своїх цілей", – наголошує розвідник.

Водночас, якщо Росії не вдасться перемогти Україну на полі бою, її глобальні цілі будуть суттєво підірвані. Тож голова Служби зовнішньої розвідки переконаний, що зміцнення обороноздатності та безпеки України та забезпечення стійкості суспільства і держави є найлегшим і найдешевшим способом для Заходу зупинити Росію та інші ревізіоністські держави.

"Сьогодні Україна здатна дати відсіч російській агресії за адекватної військової та економічної підтримки Заходу. Ця підтримка залишатиметься ефективною, якщо вона буде тривалою (до припинення російської агресії) та всебічною (включаючи політичну, економічну, військову та розвідувальну підтримку, а також допомогу у протидії кібервійні та дезінформації)", – резюмував Олександр Литвиненко.

Нагадаємо, речник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що під час президентської кампанії Путін посилюватиме агресивні дії проти України.

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