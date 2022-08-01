“На Сербію готувався напад”: президент Вучич озвучив заяву щодо конфлікту в Косові

Президент Сербії звернувся до представників світової спільноти з проханням зупинити конфлікт на території частково визнаної республіки Косово.

Після екстреної наради в Генеральному штабі збройних сил Сербії через ескалацію на косово-сербському кордоні президент країни Александар Вучич закликав продовжувати діалог та вирішити питання мирним шляхом. На думку сербського президента, на Сербію готували напад. Він припустив, що ситуацію вдасться врегулювати вже 1 серпня.

Заяву президента країни цитує сербське видання "Новини".

“Ми попросили всіх міжнародних представників зробити все можливе. Важливо, щоб діалог тривав і ми намагалися вирішувати питання мирним шляхом. Я вірю, що ми матимемо хороші новини, я сподіваюся, що це буде закінчено, не сьогодні ввечері, а завтра [1 серпня]. Все, що вони зробили, показує, наскільки підготовленим був напад на Сербію”, — заявив Вучич.

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Раніше повідомлялося, що у Косові виникла стрілянина, в якій звинувачують сербів.

Через загострення конфлікту відбулися переговори у Генштабі сербських збройних сил з командуванням контингенту місії НАТО KFOR за участі президента Сербії Александара Вучича.

ЗМІ також інформували, що контингент НАТО в Косово приведений в повну бойову готовність, а поліцейські підрозділи у муніципалітетах на півночі Косова викликані до мобілізації.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну.

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