На шахті в Казахстані стався раптовий викид метану: шестеро людей загинули, ще двоє постраждали

На шахті в Казахстані стався раптовий викид метану: шестеро людей загинули, ще двоє постраждали

Чому стався викид газу - наразі невідомо.

Сьогодні, 7 листопада, на шахті Абайська в Казахстані стався раптовий викид метану. Внаслідок цього шестеро гірників загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомила пресслужба МНС республіки.

Загалом у шахті перебувало 64 працівники, 56 людей одразу самоевакуювались.

“7 листопада о 08:37 год. (04:37 за київським часом) в м. Абай на шахті Абайська УД АТ "АрселорМіттал Теміртау" у вибої вентиляційного штреку 3-К10 північ відбувся раптовий викид газу метан", — йдеться у повідомленні.

В результаті з восьми працівників, які перебувли на місці викиду метану, шестеро загинули, ще двоє постраждали, інформація про їхній стан уточнюється.

"Зараз проводиться підйом на поверхню. Виробничий процес припинено. Обставини та причини з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

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