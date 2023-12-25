На Шрі-Ланці під час антинаркотичного рейду затримали майже 15 тисяч осіб

Понад тисячу затриманих направлять на примусове лікування від наркозалежності.

Поліція Шрі-Ланки провела тижневу антинаркотичну операцію, в результаті якої було затримано майже 15 тисяч осіб.

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Про це інформує ВВС.

У повідомленні вказується, що під час проведення операції правоохоронцями було вилучено майже 440 кілограмів наркотичних речовин, зокрема героїну.

Крім того, поліція під час рейду затримала 13 666, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Також були затримані і відправлені на примусове лікування понад тисяча наркозалежних.

Правоохоронці заявили, що операція призупинилась на час Різдва, але після закінчення свята вона продовжиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ​​у Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мексиці члени наркокартелю застрелили 19 людей, серед жертв є поліцейські і чиновник.

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