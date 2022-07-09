На Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента (відео)

Сьогодні, 9 липня, сотні протестувальників увірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки Готабая Раджапаска до Коломбо.

У штурмі будівлі в урядовому кварталі взяли участь тисячі людей, деякі з них прийшли з касками і несли в руках національні прапори.

Про це пише Reuters.

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Правоохоронці та військові стріляли у повітря та виставили стіну зі щитів, але не змогли стримати величезний натовп, тому після швидкого зіткнення сотні громадян прорвалися всередину. Вони заполонили коридори та приміщення, вигукуючи гасла з критикою президента Готабая Раджапаска, закликаючи його піти у відставку.

Як повідомили джерела в медустановах, унаслідок протестів як мінімум 21 особу госпіталізували з різними травмами, серед них двоє поліцейських.

Проте протестувальники не знайшли президента вдома. Два джерела в міністерстві оборони повідомили Reuters, що в п'ятницю, 8 липня, Готабая Раджапаска задля безпеки заздалегідь вивезли з офіційної резиденції перед початком запланованого мітингу.

Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрені збори лідерів партій і парламенту, щоб обговорити ситуацію та прийти до швидкого вирішення, розповіли в його адміністрації. Інше урядове джерело повідомило, що прем'єр також перебрався зі свого будинку в безпечне місце.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

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