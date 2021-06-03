На Шрі-Ланці заявили про екологічну катастрофу через палаючий контейнеровоз із хімікатами

Рибний промисел від Панадури до Негомбо припинений, а країні спостерігають "найбільше забруднення пляжів" в історії.

Контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що пожежу на судні вдалося загасити цього тижня, і нині військово-морські сили Шрі-Ланки та Індії разом намагаються запобігти його руйнуванню. Втім, бурхливе море та мусонні вітри заважають роботі фахівців.

А тим часом сотні тонн нафти з паливних баків можуть вилитися у море і завдати шкоди морській флорі і фауні. Представник ВМС Шрі-Ланки Індіка Сілва розповів, що судно намагаються відбуксирувати у глибоке море, перш ніж воно потоне, щоб мінімізувати забруднення морського середовища, "але задня частина корабля дрейфує".

Екологиня Арджанта Перера ж попереджає, що затоплення судна є "найгіршим екологічним сценарієм". "З усіма небезпечними вантажами, азотною кислотою і всім іншим, а також нафтою на кораблі, якщо він затоне, це в основному знищить все морське дно", – наголосила вона.

Перера зазначила, що перш ніж буксирувати судно у море, слід відправити водолазів оглянути його. "Екологічні проблеми тепер залишаться в наших водах", - додала вона.

Одні з найбільш незайманих пляжів країни, розташованих недалеко від Негомбо, вже кілька днів піддаються забрудненню нафтою і сміттям. Міністерство рибальства, зі свого боку, заявило, що вжито надзвичайних заходів для захисту лагуни Негомбо і прилеглих районів. Рибний промисел від Панадури до Негомбо припинений.

"Ми не можемо піти до моря, а це означає, що ми не можемо заробляти на життя", - вказує глава регіональної спілки рибалок Джошуа Ентоні, який вважає, що затоплення судна може стати "смертельним ударом" для галузі.

Той факт, що Шрі-Ланка дозволила судну увійти в свої води після відмови з боку двох інших країн, викликав обурення серед громадськості.

Вважають, що пожежа була викликана витоком азотної кислоти, про яку екіпаж знав від 11 травня. Поліція Шрі-Ланки у вівторок, 2 червня, заявила, що допитувала капітана і механіка корабля більше 14 годин.

Суд виніс постанову, що забороняє виїзд з країни капітану, головному механіку і додатковому механіку.

Як повідомлялося, на борту судна везли 1486 контейнерів, зокрема 25 тонн азотної кислоти та інших хімікатів. У момент загоряння там перебували 25 людей, зокрема громадян Філіппін, Китаю, Індії та Росії. Увесь екіпаж евакуювали.

Внаслідок пожежі на узбережжя острова вимило тонни пластика з судна. Влада називає ситуацію найбільшим забрудненням пляжів країни в історії. Лише 26-27 травня представники берегової охорони зібрали понад 5 тисяч кг сміття з прибережних районів.

Біля узбережжя Шрі-Ланки горить танкер з майже 3-ма сотнями тисяч тон нафти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання