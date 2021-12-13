На Сицилії стався вибух газу в житловому будинку: є загиблі та зниклі безвісти

На Сицилії стався вибух газу в житловому будинку: є загиблі та зниклі безвісти

Вибухнуло близько 23:00.

Вибух стався на Сицилії. Під руїнами загинули щонайменше четверо людей, а ще п’ятьох досі шукають рятувальники. Серед зниклих безвісти - вагітна жінка та її чоловік.

Що стало причиною вибуху - у сюжеті ТСН.Ранок 13 грудня.

Старовинний центр сицилійського містечка Равануза, де загало проживають 11 тисяч людей. Вибухнуло близько 23:00. Після цього одразу в кількох будинках зайнялося. В руїнах опинилася чотириповерхівка, в якій рвонуло, а також ще два будинки поряд. Ще одна будівля обгоріла та понівечена. Загалом відселили пів сотні мешканців.

"У нас була меса в кількох кварталах. Від вибуху здригнулися вікна й відкрилися двері. Вже на вулиці ми побачили пожежу та страшні руїни", - згадує священник Філіппо Бербера.

Дві з половиною сотні людей зараз розбирають завали. На допомогу рятувальникам закликали всіх охочих. Особливо тих, у кого є лопати та важка техніка. "Нам дуже потрібні руки. Вдячний усім, хто відгукнувся, та рятувальникам за самовіддану роботу. Сподіваюся, ми знайдемо живих", - каже мер Раванузи Кармело Д'анжело.

Новини світу: на Сицилії стався вибух газу - загинули щонайменше четверо людей

До пошуків залучили службових собак. З повітря руїни обстежують дрони. "Ми дуже швидко знайшли двох живих жінок. Це було дуже обнадійливо. Йдеться про двоє літніх сестер, обоє зараз перебувають у лікарні. Втім, роботи все ще дуже багато", - розповів начальник рятувальної служби Сицилії Сальваторе Кантале.

Причини вибуху з’ясовують слідчі. Найімовірніша версія - це витік побутового газу. За словами рятувальників, швидше за все, іскру дала кнопка ліфта. Точну причину обіцяють назвати за кілька днів.