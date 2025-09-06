На сході Польщі розбився невідомий обʼєкт: що кажуть в Міноборони

Прапор Польщі / © pixabay.com

У Люблінському воєводстві Польщі, у селі Майдан-Сілець розбився невідомий об’єкт. Імовірно, йдеться про «контрабандний дрон».

Про це повідомляє польське видання RMF FM. Зазначається, що цю інформацію журналістам повідомили через гарячу лінію. Дані підтвердила поліція та Міністерство внутрішніх справ.

Служби воєводства встановлюють обставини падіння обʼєкта.

«Найбільш ймовірною версією, яку перевіряють слідчі, що розслідують подію, є аварія контрабандного дрона», — повідомив журналіст RMF FM Міхал Добролович.

Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей зауважив, що об’єкт, який впав у Люблінському воєводстві, «не має жодних військових ознак». Автори зазначають, що цей обʼєкт впав на відстані приблизно 500 метрів від будівель.

«Через Центр екстрених викликів черговий начальник районного управління поліції в Томашові-Люблінському отримав повідомлення про виявлення в селі Майдан-Сілець уламків невідомого літального об’єкта. Про подію було повідомлено всі служби та прокуратуру. Ми забезпечуємо охорону місця виявлення об’єкта. У зв’язку з подією ніхто не постраждав», — заявили в поліції Любліна.

Нагадаємо, 28 серпня Польща піднімала авіацію через російські удари по Україні.