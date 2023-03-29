На скільки Росія збільшила свою армію 2022 року: дані Bloomberg

Росія збільшила кількість військовослужбовців своєї армії 2022 року на 500 тис. осіб. З цієї кількості близько 100 тис. були завербовані до приватних військових компаній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Росстат офіційно підтверджує призов на строкову військову службу та на службу за контрактом до 400 тис. військових.

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Проте до цього числа не враховані близько 100 тис. осіб, які були завербовані на службу у приватні структури, як-от ПВК "Вагнер", що формально не входять до складу регулярних військ.

Російська влада у жовтні 2022 року повідомляла, що лише в межах так званої частковою мобілізації на службу до армії було призвано 300 тис. осіб.

У статті Bloomberg зазначається, що в Росії через широку мобілізацію суттєво посилився дефіцит робочої сили. Росстат зафіксував рекордно низький рівень безробіття у країні: у січні 2023 року – 3,6%. Водночас реальна зарплата протягом жовтня-грудня 2022 року зростала через нестачу претендентів.

Лютнева статистика сервісу HeadHunter свідчить, що кількість вакансій перевищила кількість нових резюме вперше за 12 місяців – тобто від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Експерти видання оцінюють, що з урахуванням втрат на війні та масштабної міграції з Росії чисельність її працездатного населення може скоротитися на 6,5% до 2033 року.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 29 березня, втрати Росії у війні проти України сягають 172 340 солдатів. Лише за добу було ліквідовано 610 окупантів.

Водночас OSINT-проєкт KIU (Killed in Ukraine) підрахував, що у війні проти України загинули щонайменше 2000 російських офіцерів.

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