На смерть патріарха Філарета відреагували у США

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливій ролі патріарха Філарета у формуванні духовної ідентичності України.

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо висловив щирі співчуття народу України та всім вірянам православної церкви у зв’язку зі смертю почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Скорботна заява з цього приводу опублікована у суботу, 21 березня, на сайті Державного департаменту США.

Марко Рубіо наголосив на важливій ролі патріарха Філарета у формуванні духовної ідентичності України.

«Його непохитне служіння формувало духовну ідентичність України у ключові моменти її історії, і його спадщина продовжуватиме жити в силі релігійного та національного життя України. Нехай він спочиває з миром», — написав він.

Смерть і поховання патріарха Філарета

Нагадаємо, 20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета, які він назвав великою втратою для українців.

У неділю, 22 березня, о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку очолить Митрополит Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ. Після цього відбудеться чин відспівування.

Приблизно об 11:00 від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Філарета. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання патріарха.

