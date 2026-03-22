На смерть патріарха Філарета відреагували у США
Держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливій ролі патріарха Філарета у формуванні духовної ідентичності України.
Державний секретар США Марко Рубіо висловив щирі співчуття народу України та всім вірянам православної церкви у зв’язку зі смертю почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Скорботна заява з цього приводу опублікована у суботу, 21 березня, на сайті Державного департаменту США.
Марко Рубіо наголосив на важливій ролі патріарха Філарета у формуванні духовної ідентичності України.
«Його непохитне служіння формувало духовну ідентичність України у ключові моменти її історії, і його спадщина продовжуватиме жити в силі релігійного та національного життя України. Нехай він спочиває з миром», — написав він.
Смерть і поховання патріарха Філарета
Нагадаємо, 20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.
9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета, які він назвав великою втратою для українців.
У неділю, 22 березня, о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку очолить Митрополит Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ. Після цього відбудеться чин відспівування.
Приблизно об 11:00 від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Філарета. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання патріарха.