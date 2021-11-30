На соборі Саграда Фамілія в Барселоні встановили п'ятитонну зірку з 12 променями

На соборі Саграда Фамілія в Барселоні встановили п'ятитонну зірку з 12 променями

ЇЇ запалять насткпного тижня одночасно з вісьмома сотнями вікон вежі імені Діви Марії.

П'ятитонну зірку з 12 променями встановили на легендарному соборі Саграда Фамілія в Барселоні.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Це історична подія для міста, адже це означатиме повне завершення зведення найвищої з веж храму - імені Діви Марії. Урочиста церемонія відкриття відбудеться наступного тижня. Зірку запалять одночасно з вісьмома сотнями вікон вежі. Все це символізуватиме плащ Богородиці.

Саграда Фамілія - найамбітніший проєкт іспанського архітектора Антоніо Гауді. Будівництво собору почалося майже 140 років тому і триває досі. Дата завершення весь час переносилася. Зараз це 2026 рік, однак вже лунають припущення, що до цього терміну добудувати все ж не встигнуть.