На солдатів з Північної Кореї на війні в Україні чекає пекельний контроль: експерти назвали причини

Їх супроводжуватимуть партійні чиновники-комісари, які будуть стежити за кожним їхнім кроком.

До військових з Північної Кореї, яких відправлять воювати проти України, будуть застосовані жорсткі заходи з боку диктаторського режиму Кім Чен Ина. За дезертирство можуть покарати усю їхню родину в КНДР.

Таку думку висловили експерти з Північної Кореї в коментарях для Business Insider.

Фахівець із Центру міжнародних і стратегічних досліджень Джозеф С. Бермудес-молодший припустив, що допомагати Росії вести загарбницьку війну відправлять виключно "політично надійних людей". При цьому їх супроводжуватимуть партійні чиновники-комісари, які будуть стежити за кожним їхнім кроком.

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"Вони подають звіти на всіх. Чи не занадто багато вони п'ють? Чи намагаються вони придбати товари, які не можуть отримати в Північній Кореї, і відправити їх додому?", - лписав ситуацію експерт.

У разі, якщо північнокорейським солдатам вдасться повернутися в КНДР живими, їх відправлять у табір перевиховання, де вони змушені будуть підтвердити свою відданість. Лише після цього вони можуть розраховувати на якісь привілеї.

Також комісари стежитимуть за спробами дезертирства, яке цілком можливе, адже північнокорейські солдати швидко зрозуміють, що навіть злиденне життя в Росії краще, ніж удома.

Фахівець з Північної Кореї в RAND Брюс В. Беннетт додав, що у КНДР практикують використання як заручників родичів тих громадян, яким дозволено виїхати за кордон. За дезертирство усю родину утікача можуть відправити до трудових таборів.

Експерти також зазначили, що Кім Чен Ин "до смерті боїться", що в КНДР надходитиме інформація з-за кордону, тому відправлення великої кількості військ за кордон містить великий ризик для його диктаторського режиму.

Нагадаємо, представник Північної Кореї в ООН назвав інформацію про відправлення військ чутками, спрямованими на дискредитацію іміджу КНДР і підрив відносин з РФ.

Війська Північної Кореї воюватимуть проти України в складі армії РФ?

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