На Сонці стався надпотужний спалах із наслідками для багатьох людей

Сонце. Ілюстративне зображення / © Freepik

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У ніч проти 20 червня на Сонці стався потужний спалах класу X1.9, який спричинив короткохвильові радіоперебої у регіоні Тихого океану, включаючи деякі райони Гаваїв.

Про це повідомляє space.com з посиланням на дані Space Weather Live.

Виверження було достатньо інтенсивним, щоб іонізувати верхні шари атмосфери Землі. Радіоаматори могли помітити раптову втрату сигналу на частотах нижче 25 МГц невдовзі після спалаху.

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Короткохвильові радіоперебої є поширеними під час інтенсивної сонячної активності та виникають, коли сонячні спалахи випромінюють рентгенівське та екстремальне ультрафіолетове випромінювання в космос.

Поширюючись зі швидкістю світла, це випромінювання майже миттєво досягає Землі, іонізуючи верхні шари атмосфери. Підвищена іонізація змінює щільність атмосфери, впливаючи на високочастотні короткохвильові радіосигнали, що використовуються для зв’язку на великі відстані.

Коли ці сигнали проходять через заряджені шари атмосфери, втрати енергії від зіткнень з електронами можуть послабити або навіть повністю поглинути передачі, що призведе до відключення радіосигналу.

Спалахи класу X — це найенергійніший клас сонячних спалахів. З потужністю X1.9 цей сьогоднішній спалах входить до числа найсильніших вивержень поточного сонячного циклу.

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Хоча ця подія викликала сильний сплеск електромагнітного випромінювання, вона не призвела до викиду корональної маси, а це означає, що мисливці за полярним сяйвом будуть розчаровані — принаймні поки що.

Нагадаємо, раніше космічний апарат Solar Orbiter зафіксував зміщення магнітних полюсів Сонця, які перебували в одній півкулі.