На США насувається боргова криза: експерт попередив про наслідки

Нассім Талеб попереджає про загрозу боргової кризи в США

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Нассім Ніколас Талеб, всесвітньо відомий експерт в сфері фінансів та ринків, автор книги «Чорний лебідь», яка популяризувала цей термін для позначення рідкісних, екстремальних чи несподіваних подій, заявив що Ілон Маск був правий щодо великої проблеми Америки з державним боргом. Експерт стверджує, що на США насувається серйозна криза, а біткойн становитиме ще одну проблему, навіть коли він досягає рекордних максимумів.

Про це експерт розповів виданню Business Insider.

Боргова спіраль та падіння довіри до долара

Талеб наголосив на «величезному ризику», пов’язаному з федеральним боргом США, який за останні 25 років збільшився до близько 37 трильйонів доларів і прогнозується, що зросте ще на 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття. У 2024 фінансовому році уряд США виплатив 881 мільярд доларів відсотків за своїм боргом, що перевищує витрати на Medicare або оборону.

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«У нас надзвичайно обтяжливий борг», — сказав Талеб, додавши, що Ілон Маск був «цілком правий», коли критикував двопартійну систему країни, яка постійно збільшує державний борг.

Занепокоєння щодо боргу Америки та інших факторів, зокрема драконівських тарифів Трампа, призвели до падіння долара приблизно на 10% відносно кошика світових валют цього року. Талеб заявив, що долар «більше не є резервною валютою», коли США заявили про заморожування активів Росії після розв’язання нею війни проти України. Це, на його думку, спонукало кілька центральних банків обміняти долари на золото, що сприяло ширшій тенденції «дедоларизації».

Критика криптовалют

Талеб роками був відвертим критиком біткойна. Він називав криптовалюту «культом», «пухлиною» та «магнітом для недоумків». Коли біткойн продовжував бити рекорди понад 120 000 доларів, Талеб назвав його «електронним тюльпаном», посилаючись на голландську тюльпаноманію 17 століття.

Тепер Талеб знову заявляє, що біткойн «не може бути валютою». Експерт підкреслює його волатильність та бажання криптофанів, щоб він продовжував зростати, тоді як стабільність є основою для надійного засобу обміну. Він також поставив під сумнів, як монета може бути широко вживана, якщо більшість світових урядів не бажають підривати свої національні валюти через підтримку біткойна.

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Нагадаємо, державний борг США зростав прискореними темпами після фінансової кризи 2008 року. Але сама за роки першої президентської каденції Трампа федеральний борг Америки збільшився на 2 трильйони доларів.