До США насувається найсильніший за десятиліття зимовий шторм: під загрозою 62 мільйони людей

Від Міссурі до Філадельфії мільйони людей будуть під загрозою від зимового шторму, який принесе сильні вітри та небезпечні умови для пересування.

У США потужний зимовий шторм, який очікується принести сильний снігопад, небезпечний лід, дощ і грози на територію протяжністю 1300 миль, зачепить 62 мільйони осіб.

Про це пише CNN.

Цього зимового сезону сніг та лід обмежувалися лише північними штатами на сході країни, але цей шторм змістить ці межі і принесе небезпечні умови багатьом людям від рівнин до Східного узбережжя, включаючи регіони, які менш схильні до зимової погоди.

Ця потужна погодна система обрушиться на щонайменше дванадцять штатів, поєднуючи сніг, лід та снігові бурі з поривами вітру до 64 км/год, що створить небезпечні умови для пересування та потенційні відключення електрики у великому регіоні.

"Для деяких це може стати найсильнішим снігопадом за останні десять років", - попередив Центр прогнозування погоди NOAA.

У тих регіонах, де температура занадто висока для снігу та льоду, шторм може спричинити сильні грози, в тому числі в зонах, які ще відновлюються після смертоносних грудневих бур.

За даними Індексу інтенсивності зимових штормів, очікується, що цей шторм триватиме до неділі в деяких частинах центральних штатів і матиме серйозний вплив на повсякденне життя, зокрема спричинить "значні порушення, небезпечні або неможливі умови для водіння і загальне закриття доріг".

Шторм почнеться в суботу вдень, і його причиною стане потужний потік вологого повітря, що рухатиметься з Мексиканської затоки на північ.

Після цього він рухатиметься на схід, поширюючи зимовий хаос у долині Міссісіпі та частинах Середнього Заходу до ранку неділі. Шторм розповсюдиться на долину Огайо та південний схід в неділю, а вночі на неділю і понеділок досягне Східного узбережжя.

Найбільший ризик для місцевостей, ймовірно, є зрозумілим, але точне визначення того, де буде сніг, лід або в основному дощ — і скільки — досі дуже складно. Маленькі зміни траєкторії шторма можуть повністю змінити прогноз. У деяких районах може початися з снігу, але перетворитися на льодову суміш, коли потепліє, в інших місцях дощ або льодова суміш можуть поступово перейти в сніг.

Цей шторм може принести більше фути снігу та льоду, що призведе до відключень електрики саме в той час, коли температура досягне найнижчої позначки цього сезону.

Шторм принесе кілька дюймів снігу з суботи ввечері, поширюючись на долину Огайо в неділю, а потім досягне Середньої Атлантики в ніч з неділі на понеділок, що зробить поїздки на роботу в такі місця, як Вашингтон і Філадельфія, в понеділок досить небезпечними.

Найбільше снігу випаде в найхолодніших районах, ймовірно, в частинах Міссурі, Іллінойсу, Індіани, Огайо та Західної Вірджинії. Кількість снігу буде менша в районах, де більш тепле повітря викликає мокрий сніг і лід замість снігу.

У Сент-Луїсі лише чотири дні, коли за день випало більше фути снігу, і це може статися в неділю. Загальна кількість снігу може варіюватися від дюйма до більш ніж фути в деяких частинах Міссурі, залежно від траєкторії шторма. Цей змінний прогноз також поширюється на сусідні штати, де в деяких регіонах снігопади можуть наблизитися до рекордних рівнів для січня.

Канзас-Сіті може побити свій січневий рекорд у 18 см, встановлений у 2011 році, в той час як Індіанаполіс також може побити свій рекорд у 29 см, встановлений у 2014 році.

Міжнародний аеропорт Канзас-Сіті закрив своє летовище більш ніж на дві години в суботу вдень через "швидке обледеніння", згідно з повідомленням на X.

У деяких районах агломерації Канзас-Сіті почалася "льодяна морось", що "почала покривати поверхні льодовою коркою".

Незважаючи на інші штормові умови цієї зими, у Міннесоті, Вісконсині, Мічигані та північному Нью-Йорку сніг може випасти незначно або взагалі не випасти через більш південний напрямок шторма.

Опасний лід найбільше загрожує районам південніше за снігові регіони. Значне обледеніння можливо в Канзасі, Міссурі, центральних Аппалачах і можливих частинах Меріленда та Делавера.

Губернатори кількох штатів вже оголосили надзвичайний стан.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання в Україні 5 січня, з хмарною погодою та ожеледицею на дорогах. Проте, вже за кілька днів очікується потепління.

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