На США насувається ураган "Ельза": він вже встиг накоїти лиха на Карибських островах

На США насувається ураган "Ельза": він вже встиг накоїти лиха на Карибських островах

Він досяг Гаїті і Домініканської республіки, а тепер прямує до Куби і до американської Флориді.

В Атлантичному океані сформувався перший у цьому сезоні ураган "Ельза". На цей час ураган має першу категорію з п'яти.

Про це поінормувало Associated Press.

На Гаїті вже попередили населення про ураган, що насувається, у соціальних мережах, влада закликала людей покинути прибережні території з метою безпеки. Ураган там очікується у другій половині дня.

Ураган уже повалив дерева, порушив електропостачання, пошкодив інфраструктуру, знищив посіви. Аналогічна ситуація спостерігається у декількох державах Карибського басейну - на острівних Барбадосі, Сент-Люсії, Сент-Вінсенті і Гренадінах.

Влада Ямайки, Домінікани і декількох кубинських провінцій також випустила попередження про ураган, що насувається. На Домінікані влада організувала понад 2,4 тисячі притулків для людей напередодні урагану, там очікуються потужні зливи, не виключені повені.

У Флориді на "Ельзу" очікують вже майбутнього вівторка. За прогнозами Національного ураганного центру в Маямі, ураган швидше за все ослабне до тропічного шторму.

Нагадаємо, що зливи з грозами прокотилися й центром та заходом України. На Вінниччині, Львівщині та Волині автівки дрейфували по залитих водою дорогах. Нестримний буревій розкидав дерева, зруйнував будинки та потрощив дахи.

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