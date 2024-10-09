На США насувається ураган "Мілтон" – найпотужніший за 100 років: що відомо

У штаті Флорида (США) готуються до урагану "Мілтон". Очікується, що він стане найпотужнішим із тих, які вирували в затоці Тампа за останні 100 років. Через загрозу стихії свої домівки вже залишили понад 5,5 млн людей.

Про це повідомляють CNN, The New York Times та Washington Post.

На Флориду насувається ураган "Мілтон", якому присвоєно п'яту (максимальну) категорію небезпеки. Прогнозується, що шторм вийде на сушу ввечері 9 жовтня, вдаривши по густонаселеній зоні: це Тампа, Сарасота та Форт-Майєрс.

Як попередив Національний центр спостереження за ураганами, близько полудня 9 жовтня тропічний шторм розпочнеться на західному узбережжі Флориди, після чого пошириться по всьому півострову і вночі дістанеться східного узбережжя.

У деяких частинах північно-західних Багамських островів 10 жовтня очікуються тропічні штормові умови. Такий прогноз є і для узбережжів Джорджії та Південної Кароліни.

З наближенням урагану по всій Флориді вже видно погіршення погоди. "Мілтону" присвоєно категорію п'ять зі швидкістю вітру близько 257 км/год. Він став третім за швидкістю посилення штормом в історії Атлантики, піднявшись із категорії один до категорії п’ять менш ніж за добу.

Ураган "Мілтон" / Мапа: Mapbox

Окрім потужних поривів вітру, на більшості території штату очікуються сильні дощі, а після них – повені. Прогнозуються штормові хвилі заввишки до 4,5 м – це становить велику загрозу для життів людей і майна на західному узбережжі.

Попри очікування, що перед виходом на сушу шторм ослабне до третьої категорії, він значно розшириться у розмірах. Це означає, що небезпечні наслідки стихії відчуватимуться на величезній території.

За прогнозом Національної метеорологічної служби США, якщо "Мілтон" збереже свій курс, то стане найпотужнішим із ураганів, що вирували в затоці Тампа за останнє століття.

В очікуванні руйнівної стихії понад 5,5 млн жителів західного узбережжя Флориди змушені були залишити свої домівки. Це одна з найбільших евакуацій в історії штату. Шосе у Флориді забиті, а на деяких заправках закінчується паливо.

Люди готуються до урагану "Мілтон" у Флориді / Фото: Associated Press

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що штат мобілізує безпрецедентні ресурси для боротьби з наслідками урагану. У районах, які можуть бути зачеплені штормом, було розміщено понад 20 пошуково-рятувальних груп. Окрім того, вже прибули понад 43 тис. фахівців, які відновлюватимуть електропостачання.

Також на чергуванні перебувають плизько 5000 солдатів Національної гвардії. За словами ДеСантіса, ймовірно, що це найбільша мобілізація Нацгвардії перед штормом в історії Флориди.

Найсильніший ураган за 100 років! На Флориду насувається страшна негода

До слова, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден відклав свій візит до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", щоб зосередитися на реагуванні на ураган "Мілтон".

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