Стамбул накрила потужна повінь – місто затопило, є загиблі і зниклі (фото, відео)

У Туреччині через потужну повінь затопило Стамбул.

У турецькому Стамбулі масштабна повінь спричинили сильні дощі, які призвели до затоплення вулиць і будинків у двох районах міста. Внаслідок повені загинула двоє людей. Ще четверо людей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За даними МВС, внаслідок повені 12 людей застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією. Пошуково-рятувальні групи врятували шість осіб, але також є загиблі.

Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

"На жаль, було знайдено 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", – сказав Єрлікая.

Turkey: heavy rains led to floods. It is reported that the lower floors of the buildings are completely flooded. The governor of the Turkish province of Istanbul announced the first flood victim in the city. It is also reported about the flooding of entrances to the airport. pic.twitter.com/7uUW3cDdOh — Roberto (@UniqueMongolia) September 5, 2023

У затоплених районах міста на дорогах застрягли автомобілі. Крім того, тимчасово припинено роботу кількох станцій метро.

ЗМІ також повідомляють, що на стоянці літаків аеропорту Стамбула внаслідок удару блискавки постраждали двоє робітників, які були доставлені до лікарні.Також була затоплена митниця Халкалі.

BREAKING: A flash flood emergency in Istanbul's Basaksehir, Turkey has trapped dozens of people inside buildings and vehicles. The extent of flooding is massive. People can be seen in panic and in fear.#turkeyfloods #Istanbulfloods #Başakşehir pic.twitter.com/N22GZdesQl — EvoCentral (@evocentralnews) September 5, 2023

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD) передбачає надходження подальших опадів на заході та південному заході Туреччини та наголошує на ризику раптових повеней, ударів блискавок і сильного вітру.

Floods flood Istanbul, dozens of cars are submerged, news of the city's tunnels sinking, and people stuck in the "Istanbul Library" cannot get out and ask the police to rescue them.



pic.twitter.com/KA4yII5w5N — Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) September 6, 2023

Нагадаємо, російське місто Уссурійськ пішло під воду через прорив дамби (відео).

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