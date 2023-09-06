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Стамбул накрила потужна повінь – місто затопило, є загиблі і зниклі (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Стамбул накрила потужна повінь – місто затопило, є загиблі і зниклі (фото, відео)

Повінь у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

У Туреччині через потужну повінь затопило Стамбул.

У турецькому Стамбулі масштабна повінь спричинили сильні дощі, які призвели до затоплення вулиць і будинків у двох районах міста. Внаслідок повені загинула двоє людей. Ще четверо людей вважають зниклими безвісти. 

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.   

За даними МВС, внаслідок повені 12 людей застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі, поблизу кордону з Болгарією і Грецією. Пошуково-рятувальні групи врятували шість осіб, але також є загиблі.

Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya / ©
Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya
Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya / ©
Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya
Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya / ©
Потужні дощі у Стамбулі / Фото: Ali Yerlikaya

"На жаль, було знайдено 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", – сказав Єрлікая.

У затоплених районах міста на дорогах застрягли автомобілі. Крім того, тимчасово припинено роботу кількох станцій метро. 

ЗМІ також повідомляють, що на стоянці літаків аеропорту Стамбула внаслідок удару блискавки постраждали двоє робітників, які були доставлені до лікарні.Також була затоплена митниця Халкалі. 

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD) передбачає надходження подальших опадів на заході та південному заході Туреччини та наголошує на ризику раптових повеней, ударів блискавок і сильного вітру.

Нагадаємо, російське місто Уссурійськ пішло під воду через прорив дамби (відео).

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Дата публікації
Перегляди
693
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