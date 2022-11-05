На станції "Академік Вернадський" зафіксовано новий сніговий рекорд: фото

Учені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в цьому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2 °С.

Полярники з української станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд.

Рівень покриву вже сягнув позначки 345 см, що майже на пів метра більше за торішній максимум.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці станції у Facebook 5 листопада.

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Зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри, водночас деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 і 10 метрів.

Учені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в цьому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2 °С.

"Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопичення. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит", — пояснила дослідниця Анжеліка Ганчук.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою може бути зима в Україні.

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