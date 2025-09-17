На стіни Віндзорського замку спроєктували відео з Трампом та Епштейном (фото)

Зображення Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна на стінах Віндзорського замку / © Getty Images

У Великій Британії на стінах Віндзорського замку показали відео, яке висміює президента США Дональда Трампа та його зв’язки з покійним педофілом-ґвалтівником Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє Sky News.

За даними очевидців, поліція оперативно увійшла до будівлі навпроти, щоб зупинити трансляцію.

На резиденцію британського короля Чарльза також проєктували світлини Вірджинії Джуффре — найвідомішої жертви Епштейна, яка померла у квітні. Окрім того, з’явилися зображення самого Епштейна та його співучасниці Ґіслейн Максвелл, засудженої до 20 років ув’язнення за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації.

Джуффре стверджувала, що Епштейн і Максвелл у 17-річному віці змусили її до сексуального контакту з британським принцом Ендрю. Хоча принц усі обвинувачення заперечував, 2022 року він уклав позасудову угоду з Джуффре. Ще 2019-го Ендрю склав із себе королівські обов’язки через скандал.

Справу Епштейна знову винесли на перший план напередодні державного візиту Трампа. Минулого тижня прем’єр Британії Кір Стармер змушений був звільнити лорда Мандельсона з посади посла у США після того, як з’ясувалося, що той надсилав підтримувальні повідомлення після визнання Епштейном своєї провини у сексуальних злочинах.

Заходи безпеки під час візиту Трампа

За інформацією Daily Mail, рівень загрози під час візиту Трампа оцінюється як «дуже високий», тому у Віндзорі та Чекерсі суттєво посилили заходи безпеки. Повідомляється, що затримали вже другого чоловіка за запуск дрона поблизу Віндзора напередодні візиту президента США.

Візит президента США, який не передбачає публічних заходів, вимагає масштабних силових ресурсів: лише в центрі Лондона мобілізовано близько 1600 поліцейських, очікується до 50 груп протестувальників.

Поліція обіцяє забезпечити право на мирний протест і мінімізувати незручності для мешканців. У центрі Лондона 17 вересня перекриють дороги для маршу від Парламент-сквер.

Керівник операції в Темзській долині запевнив, що правоохоронці готові до «усіх можливих сценаріїв». Рівень загрози під час візиту оцінюють як «дуже високий». Міністерка поліції Сара Джонс подякувала офіцерам за роботу й підкреслила: «Поліція завжди буде в центрі національного життя».

Нагадаємо, Трамп прибув до Лондона з державним візитом, під час якого заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та Стармером. Очікується, що сторони підпишуть інвестиційну угоду на понад 40 млрд дол. та обговорять питання безпеки, зокрема, агресію Росії. Візит президента США супроводжується протестами.