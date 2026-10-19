На священника під час проповіді впав велетенський хрест: перед смертю отець вимовив пророчі слова

Патрісіо Санчес / Facebook

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В Еквадорі на священника під час проповіді впав величезний хрест. За кілька секунд до трагедії отець Патрісіо Санчес подивився на вірян і почав говорити про смерть.

Про це пише nypost.com.

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Отець Патрісіо Санчес Молінарі з церкви Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги на півдні Гуаякіля розмірковував над словами Ісуса. Він сказав своїм парафіянам, що вони не повинні марнувати своє життя, гортаючи стрічку в телефоні, а натомість присвячувати його Богу та своїм близьким.

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«Одного дня всі ми, хто тут присутні, також помремо, і іноді час, який ми витрачаємо на різні справи, не має такого великого значення, як час, який ми проводимо з Богом. Час, який ми присвячуємо Богові, нашим братам і сестрам, нашим чоловікам, дружинам, дітям та родині — це час, витрачений найкращим чином», — сказав він.

Саме під час цієї проповіді на отця впав величезний хрест. Цей шокувальний інцидент було зафіксовано під час трансляції проповіді наживо, на якій було чутно, як перелякані парафіяни кричали, поспішаючи на допомогу священнику та викликаючи швидку допомогу.

На місце події прибули рятувальники, але, за словами офіційних осіб, того ж дня Молінарі було визнано померлим.

Досі залишається незрозумілим, що саме спричинило відривання важкого розп’яття від стіни та його падіння, а представники церкви публічно не надали пояснення щодо цього інциденту.

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