На світ обрушилася масивна пилова буря довжиною 320 км: її видно із космосу

Унаслідок сильного шторму, що обрушився на північ Мексики, у лікарні опинилися майже два десятки автомобілістів, які потрапили в пилову бурю.

Про це пише Daily Mail.

Неймовірних розмірів пилова буря утворилася від урагану і пронеслася над Нью-Мексико. За словами дослідників, довжина пилової бурі становила понад 320 кілометрів, а її неймовірні розміри дали змогу вченим спостерігати за "пиловим апокаліпсисом" навіть із космосу.

Massive Haboob heading east to west across southern New Mexico. Reports of less than a 1/4 mile visibility SE of Deming. If traveling along I-10 west of Deming & I-25 north of Hatch, please use caution!!!! #nmwx pic.twitter.com/7vFJ6B1EQG — NWS El Paso (@NWSElPaso) June 20, 2024

За даними співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Спільного інституту досліджень атмосфери штату Колорадо, масивну хвилю пилу вдалося зафіксувати в яскравих кольорах завдяки супутнику на орбіті Землі.

Дані вчених свідчать про те, що видимість на південний схід від Демінга становила менше ніж 400 метрів, а тому місцевих мешканців попередили бути обережнішими, поки вирував шторм.

За словами кліматолога з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніела Суейна, жорстокість і масштаби цієї пилової бурі, ймовірно, пояснюються екстремальним сезоном штормів в Атлантиці, який стартував цього місяця.

Раніше вчені попередили, що цього року на нас чекає неймовірна кількість найсильніших штормів — у списку вчених просто не вистачить імен, щоб присвоїти їх усім.

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