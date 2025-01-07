Священні міста Мекка та Медіна накрив шторм (відео)

На шокувальних знімках видно лише верхівки машин, що виступають над рівнем води.

Незвичайно сильні зливи охопили величезні території Саудівської Аравії, включаючи священні міста Мекка та Медина, викликавши масові повені. Вулиці перетворилися на річки, а автомобілі були майже повністю занурені у воду.

Про це повідомило видання The Daily Mail.

Метеорологічний департамент оголосив червоне попередження для Мекки, Медіни та Джидді, міст, які часто страждають від повеней. Зливи, що сталися цього тижня, відбулися після рекордних опадів весною, що також призвели до загибелі понад 20 осіб.

У соцмережах з'явились ролики, де видно, як паводкові води заливають головні автомагістралі, рухаючись по сухих скелястих ділянках і залучаючи мешканців, які залишають свої машини і тікають в безпечні місця.

Священні міста Мекка та Медіна накрив шторм

"Зливи та повені — аж ніяк не рідкісне явище в Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки, особливо взимку. Відомо, що багато міст мають недостатньо розвинені дренажні та каналізаційні системи, а міські планувальники, які спостерігали за швидким розвитком регіону наприкінці 20-го століття, не змогли передбачити частоту сильних опадів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Китаї стався потужний землетрус.

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