На Сицилії сталося масштабне виверження вулкана Етна: шокувальні кадри

Етна

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2 червня на італійському острові Сицилія відбулося потужне виверження вулкана Етна — найбільшого та найактивнішого вулкана Європи. Він викинув гігантський стовп диму та попелу на висоту близько 6400 метрів.

Про це повідомляють LASICILIA.IT і Mirror.

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології Італії повідомляють, що виверження супроводжується сильними стромболіанськими вибухами — видом вулканічної активності з інтенсивними викидами лави та попелу, які зростають за силою. За даними геофізиків, вулканічна хмара рухається у південно-західному напрямку.

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У зв’язку з виверженням було оголошено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки, а згодом підвищено до червоного. Попри це, аеропорт Катанії продовжує роботу.

Туристичні групи були змушені залишити схили вулкана через небезпеку. Водночас наразі загрози для навколишніх населених пунктів немає. Гарячі лавові потоки залишаються в долині Валле-дель-Леоне, далеко від міст.

Дата публікації 19:25, 02.06.25 Кількість переглядів 45 На Сицилії прокинувся найвищий активний вулкан в Європі Ента

Етна висотою понад 3300 метрів є найвищим вулканом Європи, що вивергається вже понад пів мільйона років. Останнє масштабне виверження зафіксували у травні 2023 року, коли також були збої в повітряному русі.

Місцеві служби продовжують пильно стежити за ситуацією, використовуючи систему камер спостереження і сейсмічні давачі. Туристів закликають дотримуватися всіх рекомендацій безпеки через потенційну небезпеку від подальшої активності вулкана.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на колишній радянській базі виявили небезпечний вулкан.