На Таїті виявили риф, який не постраждав від змін клімату і людської діяльності

Розташований він у південній частині Тихого океану.
Рідкісна знахідка у водах Таїті - команда вчених виявила неторканий кораловий риф.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Розташований він у південній частині Тихого океану. Коралову долину відкрила французська дослідниця Леонор Хедуен під час занурення з місцевим дайвінг-клубом.
Після того команда вчених провела під водою 200 годин, щоб вивчити риф – зробити фото і зібрати зразки коралів. Науковців вразило те, що корали виглядали здоровими і зовсім не постраждали від людської діяльності чи змін клімату.
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