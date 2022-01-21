На Таїті виявили риф, який не постраждав від змін клімату і людської діяльності

На Таїті виявили риф, який не постраждав від змін клімату і людської діяльності

Розташований він у південній частині Тихого океану.

Рідкісна знахідка у водах Таїті - команда вчених виявила неторканий кораловий риф.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Розташований він у південній частині Тихого океану. Коралову долину відкрила французська дослідниця Леонор Хедуен під час занурення з місцевим дайвінг-клубом.

Після того команда вчених провела під водою 200 годин, щоб вивчити риф – зробити фото і зібрати зразки коралів. Науковців вразило те, що корали виглядали здоровими і зовсім не постраждали від людської діяльності чи змін клімату.

У водах Таїті виявили неторканий кораловий риф | Новини світу

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