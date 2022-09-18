На Тайвані стався руйнівний землетрус: з рейок зійшли пасажирські вагони

На Тайвані стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи були зафіксовані за 86 кілометрів від тайванського району району Юйцзін.

Про це повідомляє пресслужба національного метеорологічного управління Японії.

Землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера стався о 9:44 за всесвітнім координованим часом. Пресслужба метеорологічного управління також зазначає, що підземні поштовхи відчули також мешканці японської префектури Окінава.

Інформація про постраждалих або жертви внаслідок землетрусу від влади Тайваню поки що не надходила.

За даними Reuters, у результаті підземних поштовхів із рейок зійшли кілька пасажирських вагонів, а в окрузі Тайдун було зруйновано продуктовий магазин.

Раніше стало відомо, що Японію накриє тайфун. Влада оголосила евакуацію.

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