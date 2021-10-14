На Тайвані в охопленій вогнем багатоповерхівці заживо згоріли до пів сотні людей

На Тайвані в охопленій вогнем багатоповерхівці заживо згоріли до пів сотні людей

Кількість жертв може збільшитися, рятувальна операція досі триває.

На півдні Тайваню посеред ночі спалахнув 13-поверховий житловий будинок. Пожежа забрала 46 життів. Ще близько 40 людей із травмами шпиталізовані.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Щоби приборкати вогонь, пожежникам знадобилося майже чотири години.

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Кажуть, загалом у будинку було 120 квартир. На перших поверхах розташовувалися магазини та офіси. Начебто саме там і зайнялося.

Урятовані розповідають, що перед загоранням чули щось схоже на вибухи. Проте достеменні причини займання слідчим досі з’ясувати не вдалося.

Рятувальні роботи досі тривають. На горішніх поверхах можуть залишатися потерпілі.

Новини світу: на півдні Тайваню посеред ночі спалахнув 13-поверховий житловий будинок

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