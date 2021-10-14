На Тайвані в охопленій вогнем багатоповерхівці заживо згоріли до пів сотні людей

Кількість жертв може збільшитися, рятувальна операція досі триває.
На півдні Тайваню посеред ночі спалахнув 13-поверховий житловий будинок. Пожежа забрала 46 життів. Ще близько 40 людей із травмами шпиталізовані.
Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.
Щоби приборкати вогонь, пожежникам знадобилося майже чотири години.
Кажуть, загалом у будинку було 120 квартир. На перших поверхах розташовувалися магазини та офіси. Начебто саме там і зайнялося.
Урятовані розповідають, що перед загоранням чули щось схоже на вибухи. Проте достеменні причини займання слідчим досі з’ясувати не вдалося.
Рятувальні роботи досі тривають. На горішніх поверхах можуть залишатися потерпілі.