На телебаченні Ірану з’явилися заклики до повстання: що сталося

Хакери зламали іранське телебачення / © скриншот з відео

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Ізраїльські хакери зламали систему іранського державного телебачення, щоб закликати людей вийти на вулиці на знак протесту проти режиму аятоли Алі Хаменеї у країні.

Відео трансляції закликів опублікувало видання Clash Report у мережі Х.

На зображеннях, зокрема, видно людей, які відрізають волосся, ймовірно, у відповідь на вбивство Махси Аміні — дівчини, яка померла невдовзі після того, як була затримана поліцією через неналежне носіння хіджаба. Її смерть стала причиною масових протестів восени 2022 року.

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Про ізраїльську кібератаку на державне телебачення повідомляє іранська преса.

Дата публікації 23:51, 18.06.25 Кількість переглядів 3 Хакери зламали систему державного телебачення Ірану

Зокрема, щоденна газета «Хамшахрі» повідомила, що «хакери проникли на державне телебачення та транслювали заклик до людей вийти на вулиці».

Пізніше державне телебачення Ірану попередило глядачів, що це сталося «через кібератаки, здійснені сіоністським ворогом [тобто Ізраїлем], який порушує супутникову трансляцію».

Іранська телерадіомовна корпорація також оголосила про перебої у своїй заяві: «Якщо бачаться непов’язані зображення, причиною є переривання супутникових сигналів у мережі сіоністським ворогом».

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Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю 13 червня розпочала операцію «Висхідний лев», завдаючи ударів по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою та військових об’єктах Ірану.

15 червня ізраїльські військові звернулися із попередженням для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів, щоб зберегти собі життя.

18 червня під час чергового удару по Ірану було знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму.