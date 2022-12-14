На телебаченні в РФ українську мову назвали "кубанською балачкою" (відео)

А ще на РосТБ приготували "кубанський борщ жовтого кольору".

На російському пропагандистському "Першому каналі" заспівали українську пісню, назвавши слова з неї "кубанською балачкою, яка вже втрачається".

Брехлива заява пролунала у ефірі програми "Жити здорово", відеоуривок з якої опублікував Telegram-канал "Ищи своих".

Так, запрошена на ефір гостя виконала українську народну пісню "Розпрягайте, хлопці, коней". Після цього телеведуча Олена Малишева запитала, якою мовою прозвучала ця пісня, та отримала абсолютно неправдиву відповідь.

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"Це не мова, це називається балачка. На жаль, вона поступово втрачається. Балачка – споконвічно кубанський говір", – заявила "гостя з Кубані".

Окрім того, гостя ефіру разом із телеведучою приготували "кубанський борщ жовтого кольору".

Зауважимо, що "Розпрягайте, хлопці, коней" – українська народна пісня, яка була записана 1918 року Дмитром Балацьким, а 1935 року була видана на грамплатівці. Існує версія, що про цю пісню фольклористи знали ще у ХІХ столітті.

Нагадаємо, за кілька днів до повномасштабного вторгнення президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін. Тоді ж російський диктатор пригрозив, що РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація".

А в грудні 2022 року на зустрічі з молоддю Путін заявив, що спробував анексувати території України, бо "це наші люди".

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