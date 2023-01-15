На території Молдови виявили бойову частину російської ракети (фото)

Молдова заявила, що знайшла на своїй території бойову частину російської ракети.
У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили про виявлення бойової частини російської ракети, яка впала на її території 14 січня. За попередніми даними, бойова частина ракети містить приблизно 80 кілограмів вибухової речовини.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до зони, де виявлено вибухівку", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.
Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці збитої ракети.
Падіння російських ракет на території Молдови
У суботу, 14 січня, У Молдові прикордонний патруль виявив уламки ракети у Бричанському районі, який межує з Україною, після масованого російського обстрілу.
5 грудня на території Молдови біля міста Бричень впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник під час масштабних ракетних обстрілів України.
Також у Молдові 31 жовтня під час терористичних обстрілів України впала ракета, збита українською зенітною системою. Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру, коментуючи падіння російської ракети на території Молдови.
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