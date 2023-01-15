На території Молдови виявили бойову частину російської ракети (фото)

Молдова заявила, що знайшла на своїй території бойову частину російської ракети.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили про виявлення бойової частини російської ракети, яка впала на її території 14 січня. За попередніми даними, бойова частина ракети містить ​​приблизно 80 кілограмів вибухової речовини.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до зони, де виявлено вибухівку", — йдеться у повідомленні.

Фото/Telegram: Міністерство внутрішніх справ Молдови

Зазначається, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.

Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці збитої ракети.

Падіння російських ракет на території Молдови

У суботу, 14 січня, У Молдові прикордонний патруль виявив уламки ракети у Бричанському районі, який межує з Україною, після масованого російського обстрілу.

5 грудня на території Молдови біля міста Бричень впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник під час масштабних ракетних обстрілів України.

Також у Молдові 31 жовтня під час терористичних обстрілів України впала ракета, збита українською зенітною системою. Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру, коментуючи падіння російської ракети на території Молдови.

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