На території НАТО, ймовірно, знову знайшли уламки безпілотника - Міноборони Румунії

Фрагменти, подібні на уламки безпілотника, спецслужби виявили у середу близько 11:30.

Після атаки Росії по Одеській області на територію Румунії, члена НАТО, можливо, знову впав безпілотник. Його фрагменти нібито виявили в районі міст Нуферул і Вікторія Тульчинського повіту.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії, опублікованій у середу, 13 вересня.

"Екіпаж гелікоптера IAR 330 Puma ВПС Румунії з авіабази Михайло Когелнічану ідентифікував у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі міст Нуферул і Вікторія в повіті Тулча, фрагменти, які могли походити від дрон. Уламки розлетілися на площі в кілька десятків метрів", - сказано у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що "інший гелікоптер ВПС Румунії 90-ї авіаційної бази з Отопені був направлений в район зі спеціалізованою групою на борту, щоб провести попередні дослідження на місці та зібрати зразки, які пройдуть технічну експертизу".

Інші детелі нададуть після усіх відповідних експертиз.

Нагадаємо, під час атаки по півдню України влада Румунія закликала жителів пройти в укриття через ймовірність падіння об'єктів.

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