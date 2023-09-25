На території невизнаного Придністров'я впали уламки ракети С-300: що відомо

У Придністров'ї впали уламки С-300 після ракетної атаки по Одещині.

В селі Кіцкань невизнаного Придністров'я в ніч проти 25 вересня уламки ракети С-300 зразка 1968 року впали на городі одного з місцевих жителів. Сталося це, коли Росія здійснила масштабну ракетну атаку Одеської області.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

Від села Кіцкань на лівому березі Дністра до Одеси – менше 100 км.

Співголова Об'єднаної контрольної комісії "республіки" Олег Бєляков підтвердив ЗМІ падіння уламків і заявив, що ракета вибухнула в повітрі.

"Після вибуху, який чули жителі с. Кіцкань, Тирасполя та Бендер приблизно о першій ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух був у повітрі", – заявив він.

За його словами, залишки ракети С-300 опинилися на городі, постраждалих і пошкоджень немає.

"Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася", – розповів чиновник.

Нагадаємо, в ніч проти 25 вересня Росія атакувала Одещину "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами".

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