На території в'язниці, де утримується Саакашвілі, мобілізовані спецпідрозділи поліції

На території в'язниці, де утримується Саакашвілі, мобілізовані спецпідрозділи поліції

У МВС Грузії запевняють, що підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

Поліцейські сили мобілізовані на території в'язниці №12 у місті Руставі, де утримується третій експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Вранці 30 жовтня десятки співробітників МВС були доптавлені на територію пенітенціарної установи поліцейським автобусом.

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Про це повідомляє "Грузія Online".

Кадри з місця показали кілька грузинських телеканалів. За повідомленнями ЗМІ, до прибуття спецпідрозділів до в'язниці Руста також приїхала бригада швидкої медичної допомоги.

У міністерстві внутрішніх справ Грузіїзаявляють, що нічого особливого не відбувається і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

"Звичайно, періодично відбувається ротація співробітників, і сьогодні під час ротації ЗМІ зняли відеокадри пересування", - йдеться у заяві МВС.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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