На території в'язниці, де утримується Саакашвілі, мобілізовані спецпідрозділи поліції

У МВС Грузії запевняють, що підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.
Поліцейські сили мобілізовані на території в'язниці №12 у місті Руставі, де утримується третій експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.
Вранці 30 жовтня десятки співробітників МВС були доптавлені на територію пенітенціарної установи поліцейським автобусом.
Про це повідомляє "Грузія Online".
Кадри з місця показали кілька грузинських телеканалів. За повідомленнями ЗМІ, до прибуття спецпідрозділів до в'язниці Руста також приїхала бригада швидкої медичної допомоги.
У міністерстві внутрішніх справ Грузіїзаявляють, що нічого особливого не відбувається і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.
"Звичайно, періодично відбувається ротація співробітників, і сьогодні під час ротації ЗМІ зняли відеокадри пересування", - йдеться у заяві МВС.
Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.
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