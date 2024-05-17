На території військової академії у Петербурзі пролунав вибух: що сталося (відео)

У п’ятницю, 17 травня, на території військової академії зв’язку імені Будьонного в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух.

Відео з місця події публікують російські Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, як виносять поранених, а на місце події прибуває спецтехніка МНС та автомобілі швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, постраждали від вибуху сім або вісім чоловік, один з яких перебуває в реанімації.

Однією з версій інциденту була атака безпілотника. Також в російських пабліках обговорюють необережне поводження з боєприпасами та закладену вибухівку.

Офіційно пресслужба Ленінградського військового округу повідомила про детонацію снаряда часів Другої світової війни.

На території військової академії у Петербурзі пролунав вибух

Нагадаємо, раніше в російському місті Санкт-Петербурзі водій рейсового автобуса із пасажирами під час повороту на Поцілунків міст не впорався з керуванням і автобус злетів у річку Мойку.

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