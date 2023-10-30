На територію Грузії проникла диверсійна група з Росії - Саакашвілі

Саакашвілі каже, що “диверсанти” увійшли з “дуже поганими намірами”.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час судового процесу у справі про розтрату бюджетних коштів заявив, що на територію країни проникла “диверсійна група росіян”.

Про це він сказав під час онлайн-включення, пише "Ехо Кавказа".

За його словами, щоб бути в “хорошій формі”, Грузії потрібно дуже обережно ставитися до росіян, які прибувають на територію країни.

“Я хочу створити гарячу лінію “громадянської оборони”, куди люди зможуть зателефонувати та повідомити про антигрузинські прояви. За моєю інформацією, прибула диверсійна група, якій поставлено завдання захопити тут владу в умовах хвилювань та дестабілізації. Тому нам необхідно стежити за кожним підозрілим рухом, за кожною групою з хлопцями спортивної статури. Таких людей понад сто тисяч. Повторюся, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії”, - наголосив Міхеїл Саакашвілі.

Він також додав, що “диверсанти” увійшли з “дуже поганими намірами”. Вони озброєні та мають куратора з 1 головного управління російської армії.

“У цій ситуації, як ніколи, нам потрібна координація з нашими партнерами, громадянським суспільством та нашим народом”, — підкреслив Саакашвілі.

Що цікаво, суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів. Той заявив, що Саакашвілі не запрошений на суд як “політичний оглядач”.

Нагадаємо, що перша дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, Сандра Рулофс, відвідала його в лікарні, де політик перебуває під вартою.

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