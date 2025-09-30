Не тільки вступ до НАТО: дипломат сказав, які гарантії безпеки можуть стримати Путіна

Експосол США в Україні Стівен Пайфер / © скрін з відео

Експосол США в Україні Стівен Пайфер назвав вступ до НАТО найкращим варіантом гарантій безпеки для Києва. Він наголосив, що українська армія вже давно переросла статус «споживача» безпеки та стала її «постачальником». Але існують й інші варіанти, які можуть стримати агресію Росії, навіть якщо членство України в Альянсі доведеться відкласти.

Про це Стівен Пайфер розповів в інтерв’ю «24 Каналу».

Армія України: найбільша й найзагартованіша в боях

Стівен Пайфер висловив переконання, що Україна має бути частиною Альянсу, оскільки її Збройні сили вже є одними з найдосвідченіших серед усіх країн-членів НАТО.

«Я вважаю, що одним з найкращих варіантів гарантії безпеки для України був би вступ до НАТО. Ба більше, як показали українці, Україна в НАТО була б не лише споживачем безпеки, а також її постачальником», — заявив експосол.

Він додав, що якщо порівняти збройні сили країн НАТО та України, то українська армія, безперечно, є найбільшою і найдосвідченішою, яка пройшла перевірку роками запеклих боїв.

Пайфер також нагадав, що попри позицію Дональда Трампа, який «не підтримує ідею вступу до НАТО», на саміті Альянсу 2023 року було заявлено про незворотний шлях України до членства. Трамп не зможе змінити цю позицію без згоди всіх членів Альянсу, багато з яких підтримують Україну, але позиція США може змінитися після наступних президентських виборів 2029 року.

Варіанти стримування Росії без вступу до НАТО

Дипломат вважає, що існують конкретні кроки, які можуть стати надійними гарантіями для України, навіть якщо членство в НАТО не буде можливим найближчі кілька років:

Сучасна армія під українським контролем. Одним з варіантів є зобов’язання Заходу, що в разі мирного врегулювання він не лише продовжить озброювати Україну, а й забезпечить їй сучасну, добре оснащену армію під повним українським контролем. На думку Пайфера, це могло б стримати Росію від відновлення агресії.

Коаліція охочих. Іншою реальною ідеєю, яку можна реалізувати, є створення «коаліції охочих» під керівництвом ключових європейських партнерів. Ця коаліція могла б розмістити сили стримування на території України з певною підтримкою з боку США.

Стівен Пайфер наголосив, що всі ці варіанти є реальними та слугуватимуть надійними гарантіями для України.

