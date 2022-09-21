На тлі масових черг на кордонах з РФ Фінляндія планує обмежити в'їзд для росіян

Фінляндія розпочинає заходи щодо недопущення російських туристів до країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, пише фінське видання Iltalehti.

"Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити цей туристичний рух або повністю запобігти йому, і це національне рішення може включати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко або з тлумаченням існуючих правил", — сказав він.

Міністр наголосив, що Фінляндія не хоче бути транзитною країною для шенгенських віз, виданих іншими країнами".

Хаавісто запитали, чи становлять російські туристи загрозу безпеці Фінляндії.

"Фінляндія відстоювала позицію, згідно з якою звичайна людина, яка подорожує з метою туризму, не становить загрози безпеці, але в цьому є моральний або етичний принцип. У росіян немає жодних моральних чи етичних підстав продовжувати свої поїздки у відпустку у звичайному режимі, в той самий час, коли Росія веде війну проти України", — пояснив дипломат.

Голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо додав, що його країні слід зробити висновки з агресивних заяв путінського режиму. Про це пише "Європейська правда".

"Наш сусід – країна, яка вустами свого міністра оборони каже, що перебуває у стані війни із Заходом. Фіни мають зробити з цього висновки, наприклад щодо пересування росіян", – заявив він.

Юссі Халла-ахо вважає, що його країна має виявити солідарність з Україною та країнами Балтії, а також з Польщею та закрити сухопутний кордон із Росією.

Нагадаємо, що після оголошення в РФ мобілізації у Росії розкупили квитки на літаки до країн, з якими в РФ діє безвізовий режим. На сухопутних кордонах також виникли черги, зокрема - до Фінляндії.

Раніше Фінляндія остаточно припинила залізничне сполучення з РФ.

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