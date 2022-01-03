На тлі поширення COVID-штаму "Омікрон" у світі скасували понад чотири тисячі авіаресів

Загалом у світі впродовж минулої доби затримали понад 11 200 рейсів.
Понад чотири тисячі авіарейсів скасували у світі в неділю, 2 січня, на тлі несприятливої погоди та стрімкого поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".
Про це із посиланням на FlightAware.com i Reuters повідомляє The Guardian.
Зазначається, що понад 2,4 тис. перельотів не відбулися в межах США. Серед авіакомпаній з найбільшою кількістю скасувань були SkyWest і SouthWest з 510 і 419 рейсами відповідно. Загалом у світі впродовж доби затримали понад 11 200 рейсів.
У виданні зауважують, що різдвяні та новорічні свята, як правило, є піковим періодом для авіамандрівок, однак швидке поширення "Омікрона" призвело до різкого збільшення захворюваності, що змусило авіакомпанії скасувати низку польотів.
"Бортпровідники, пілоти та допоміжний персонал американських авіакомпаній не хотіли працювати понаднормово під час свят, попри пропозиції величезних фінансових стимулів. (...) багато хто побоювався заразитися коронавірусом і не вітав перспективу мати справу з недисциплінованими пасажирами", - йдеться у повідомленні.
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