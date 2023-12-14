На тлі послаблення підтримки України Заходом: шанси Путіна на перемогу у війні зростають - NYT

Шанси російського диктатора Володимира Путіна щодо його планів у війні в Україні зростають. Це відбувається на тлі послаблення підтримки Заходу.

По це пише The New York Times.

Час на боці Путіна

Як передає видання, "Росія святкує свою здатність підтримувати тривалу війну".

"Контрнаступ, розпочатий півроку тому, провалився. Україна досягла критичного моменту, оскільки місяці жорстоких боїв зробили Москву більш впевненою, а Київ – невпевненим у своїх перспективах", - йдеться в повідомленні.

Підсилює цю ситуацію також оголошення Путіна про те, що він, очікувано, знову балотуватиметься на президентських виборах. Він впевнено заявив, що в України немає майбутнього, оскільки вона залежить від зовнішньої допомоги.

"Така самовпевненість контрастувала з відчуттям невідкладності під час цьоготижневої поїздки до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, який тиснув на Конгрес, щоб той ухвалив законопроект про витрати, що передбачав додаткові 50 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Виступаючи в Білому домі разом із паном Зеленським, президент Байден сказав, що неспроможність законодавців схвалити пакет "зробить Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - мовиться в повідомленні.

Україна переходить до оборонної боротьби

У той же час Київ усіляко намагається зберегти підтримку свого найважливішого спонсора, Сполучених Штатів.

"Над перспективами Києва нависає можливе повернення на посаду ... президента Дональда Трампа, давнього недоброзичливця України та прихильника Путіна, якому 2019 було оголошено імпічмент за відмову у військовій допомозі та тиск на Зеленського з метою розслідування щодо Байдена та інших демократів", - ідеться в матеріалі.

Додамо, президент Володимир Зеленський виступив на саміті ЄС 14 грудня у відеорежимі та наголосив на важливості позитивного рішення про початок переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

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