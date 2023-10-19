На тлі працевлаштування українців у Європі зменшився дефіцит робочої сили – Єврокомісар

Після початку повномасштабного вторгнення відбувся серйозний наплив українців до країн Європейського Союзу. Вони отримали доступ до ринку праці, що допомогло покращити показники із працевлаштування у ЄС.

Про це сказав Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Понад мільйон українців підписали контракт

Як відзначив Шміта, в 11 країнах центральної та східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку. Раніше вони були зареєстровані як шукачі роботи.

"Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці", – зазначив єврокомісар.

Наразі точної цифри за всіма країнами немає. Попередньо, йдеться про близько 1,5 мільйона українців. Така цифра, каже Шміт, зафіксована станом на квітень 2023 року, коли люди підписали контракт, знайшовши роботу.

Нагадаємо, серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни.

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