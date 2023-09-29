На тлі російських обстрілів Румунія підтягує ППО ближче до кордону з Україною – Reuters

Агресор продовжує підвищувати градус напруженості ударами по територіях, які розташовані на кордоні з країною НАТО.

Росіяни постійно обстрілюють українські населені пункти, що межують з Румунією. Зважаючи на це, влада країни вирішила підтягнути засоби ППО ближче до кордону.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на високопоставлені джерела в обороні.

Як зазначають джерела, Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл на Дунаї, які розташовані через річку від України. Саме там російські безпілотники атакували зернові комплекси. Йдеться також про збільшення кількості військових спостережних постів і патрулів у цьому районі.

"Ці заходи, а також розгортанням чотирьох додаткових винищувачів F-16 США і розширення забороненої для польотів зони є ознакою великого занепокоєння Румунії та НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на її територію", – зауважують у виданні.

Відомо, що Румунія побудувала два бомбосховища на кордоні з Україною, а громадянам надходять сповіщення про потенційну небезпеку. Проте це не завжди відбувається ефективно через поганий зв'язок.

Реакція Румунії й НАТО на атаки

У ніч проти 26 вересня Росія атакувала поромну переправу через Дунай між українською Орлівкою на Одещині та румунським містом Ісакча. Прильоти зафіксували жителі Румунії. На відео видно момент падіння дрона й чути звуки вибухів.

У Міністерстві оборони Румунії засудили атаки окупаційних військ на українську інфраструктуру, а в МЗС наголосили, що війна Росії проти України торкнулася Румунії.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: немає доказів того, що атаки на країни Альянсу є цілеспрямованими.

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