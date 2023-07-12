На тлі саміту НАТО у Вільнюсі між радником Байдена та українською представницею виникла суперечка

Салліван вказав на "величезний потенціал", який США передали Україні для боротьби з РФ.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня через відсутність запрошення України до Альянсу відбулася "напружена розмова" між радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном та виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дар'єю Каленюк.

Про це передає CNN.

На брифінгу в столиці США Каленюк емоційно запитала Саллівана про конкретику щодо реформ, яких не вистачає союзникам для запрошення України до НАТО.

"Будь ласка, порадьте мені: що мені сказати синові? Що президент Байден і НАТО не запросили Україну в НАТО, тому що він боїться Росії? Боїтеся, що Росія програє? Боїтеся перемоги України? Або про непублічні канали зв'язку з Кремлем, який є терористичною організацією, щоб домогтися Мінська-3? Чи готувати сина в солдати і воювати проти росіян, коли через сім років йому буде 18?" — поставила питання українська представниця.

Салліван своєю чергою закликав громадян України протистояти РФ, вказав на "величезний потенціал", який США передали Україні для такої боротьби, і нагадав про постійну солідарність з боку Вашингтона та інших партнерів.

Він повторив слова президента США Джо Байдена, зазначивши, що очільник "був чітким і прямолінійним" у коментарях щодо України та НАТО, "і дещо з того, що ви сказали у своїх коментарях про мотиви, я думаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим".

Взяти Україну в НАТО зараз – це втягнути весь Альянс у війну проти РФ, нагадав він і порадив Каленюк "залишити інсинуації чи підтексти за дверима, щоб ми могли поговорити одне з одним з доброї волі".

Потім він вказав їй, що "американський народ заслуговує на певну подяку", але додав, що "насправді несе цей тягар народ України, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати його. І ми робитимемо це, і я особисто робитиму це кожен божий день”.

Нагадаємо, у Білому дому заявили, що вступ України до НАТО зараз "означатиме війну з РФ", а вони підтримують політику обережності та безпеки в Альянсі.

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