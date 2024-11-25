На тлі удару "Орешником" у Польщі зробили нову заяву про збиття цілей над Україною

Основні дебати щодо збивання російських цілей точаться про те, чи поширюється право на самооборону лише на повітряний простір Польщі, чи й на територію сусідньої держави.

Голова МСЗ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавній російських удар по Україні "Орешником". Він також висловився на тему збиття цілей над Україною засобами країн НАТО.

Свої заяви Сікорський зробив у інтерв'ю "Голосу Америки".

Як заявив польський міністр, якщо та російська балістична ракета, яка атакувала Дніпро, була міжконтинентальною, то з одного боку це свідчить про ескалацію, а з іншого – це вияв розпачу, бо президент РФ Володимир Путін не може виграти війну.

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Сікорський заявив про ознаки того, що російська економіка переживає стрес. Водночас надходять повідомленням про дезертирство російських військових. І, за словами міністра, залучення до бойових дій найманців з КНДР не є проявом сили.

Політик пригадав, що Польща, Литва, Румунія неодноразово ставали жертвами російських ракет і дронів, які, ймовірно, втрачали контроль і падали на території цих держав. Так, одна з крилатих ракет впала за 10 км від будинку самого Сікорського. Траплялося, що російські ракети перетинали польський повітряний простір для атак на українські міста на заході країни.

"Немає жодного сумніву з військової і юридичної точок зору, що коли ця штука опиняється у нашому повітряному просторі, ми маємо право її збивати", – наголосив очільник МЗС Польщі.

Водночас він зауважив, що коли Польща робить це над своєю територією, існує загроза, що уламки призведуть до руйнувань чи когось вб'ють.

Сікорський пояснив, що основні дебати щодо збивання російських цілей точаться про те, чи поширюється право на самооборону лише на повітряний простір Польщі, чи й на територію сусідньої держави, особливо коли вона сама просить збивати ракети у її небі. Міністр повідомив, що обговорював це питання із колегами з НАТО влітку, однак жодних рішень тоді не ухвалили.

"Ми справді хочемо діяти як Альянс, бо в нас є інтегрована протиповітряна система та інтегрована радіолокаційна система", – додав Сікорський.

Нагадаємо, в середині листопада очільник Генштабу Збройних сил Польщі В’ячеслав Кукула заявив, що його держава не збиватиме російські ракети та дрони у небі над Україною.

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