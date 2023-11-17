На тлі виборів: Подоляк відповів, чи може бути у Путіна наступник

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ймовірних претендентів на крісло президента РФ.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

Кандидати на пост президент РФ

За його словами, ймовірними кандидатами можуть бути Дмитро Медведєв, Микола Патрушев або його син Дмитро.

"Медведєв належить до категорії шутів. Він давно виконує цю функцію, але навіть з цим не може впоратися. Медведєв виконуватиме функцію шута до кінця. Сьогодні навіть в Росії до нього мало хто ставиться позитивно", - каже радник ОП.

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Він переконаний, що колишній президент країни-агресора ні на що не впливає і не приймає ніяких рішень.

"Всі помиляються, коли думають, що після Путіна може бути якийсь наступник, що буде керувати так, як це робив диктатор. Це була змова еліт", - розповів Подоляк.

Змова еліт

За його словами, російським президентом і його "політбюро" була побудована конкретна політична конструкція, яка має свої властивості.

"Для того, щоб ця конструкція продовжувала працювати, потрібна фігура рівня Путіна. Наступник глави Росії має бути настільки харизматичною, пасіонарною особою, щоб всі боялись порушити внутрішні елітні домовленості, які були зроблені ще при Путіні", - додав Подоляк.

Тим часом, на його думку, Патрушев-молодший не є такою особою.

"Йому бракує харизми. Він не є впливовою особою для політичних еліт. Старший Патрушев – можливо, хоча навіть він викликає питання, а молодший – це взагалі фікція", - зазначив радник голови ОПУ.

На його думку, як тільки зміниться серцевина системи, еліти запропонують переписати свій внутрішній договір. Мовляв, давайте по-новому домовлятися щодо того, хто і які матиме права. Відтак, щоб це пришвидшити, треба зруйнувати базовий міф про те, що Путін – це смілива, впливова людина, яка контролює всі процеси. Це те, що не до кінця зробив Євгєній Пригожин.

Загалом радник ОП додає, що Росія є непереможною державою з потужною армією та ВПК. Над цим зараз успішно працює Україна. Отже, залишилось закінчити першу частину й втягнути Росію у внутрішні чвари.

Додамо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наступний президент має бути "таким самим", як Володимир Путін.

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