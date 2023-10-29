На тлі виборів: розвідка Британії озвучила нові методи кремлівської цензури

Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію".
У РФ путінський режим посилює цензуру на тлі майбутніх президентських виборів.
Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії у соцмережі Х.
Як зазначають британські розвідники, це показує черговий крок обмеження інформаційного простору у РФ.
Зокрема, у середині жовтня Міністерство освіти і науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у РФ.
"Цілком імовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року" - йдеться у зведенні.
17 березня 2024 року в Росії мають відбутися президентські "вибори". Звичайно, що це ніякі не справжні вибори, бо вільне волевиявлення там - вже давно анекдот. Проте Кремль активно готується.
Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно буде показати якісь успіхи перед президентськими виборами. Тому будь-яке незначне просування окупантів транслюватимуть як перемогу.
Додамо, що до президентських виборів у Росії диктатор Володимир Путін навряд чи оголосить про ще одну мобілізацію.