На тлі виборів: розвідка Британії озвучила нові методи кремлівської цензури

Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію".

У РФ путінський режим посилює цензуру на тлі майбутніх президентських виборів.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії у соцмережі Х.

Як зазначають британські розвідники, це показує черговий крок обмеження інформаційного простору у РФ.

Зокрема, у середині жовтня Міністерство освіти і науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у РФ.

Також читайте У Севастополі ліквідували двох офіцерів РФ: подробиці

"Цілком імовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року" - йдеться у зведенні.

17 березня 2024 року в Росії мають відбутися президентські "вибори". Звичайно, що це ніякі не справжні вибори, бо вільне волевиявлення там - вже давно анекдот. Проте Кремль активно готується.

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно буде показати якісь успіхи перед президентськими виборами. Тому будь-яке незначне просування окупантів транслюватимуть як перемогу.

Додамо, що до президентських виборів у Росії диктатор Володимир Путін навряд чи оголосить про ще одну мобілізацію.