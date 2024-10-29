На тлі відправки військ: голова МЗС КНДР їде з візитом до Москви - Reuters

Голова Міністерства закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей відправилась з візитом до Москви на фоні відправки військ КНДР у Росію для війни проти України.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що голова МЗС КНДР летить до РФ з офіційним візитом, при цьому, що ця поїздка до Москви буде вже другою за сотенні шість місяців.

У КНДР повідомили, що делегація голова МЗС крани вирушила до Росії в понеділок, 28 жовтня.

"Візит глави МЗС КНДР до Російської Федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу — після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року", - йдеться в повідомленні посольства РФ у Пхеньяні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США повідомили, скільки військових відправив Кім Чен Ин на війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що війська КНДР і РФ готуються до наступу в Курській області.

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