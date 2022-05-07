На тлі війни Росії проти України Китай робить висновки щодо захоплення Тайваню – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія проти України, влада Китаю робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню.

"Очевидно, що китайське керівництво намагається ретельно виявити уроки, які вони мають винести з України щодо своїх власних амбіцій на Тайвані", – сказав Бернс.

Про це пише CNN.

Голова ЦРУ додав, що тримісячні результати війни Росії проти України не підірвали намірів китайського лідера Сі Цзіньпіня отримати контроль над Тайванем. Але це вплинуло насамперед на те, коли влада КНР буде готова здійснити свій план.

Зауважимо, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір повернути її до свого складу.

Нагадаємо, 6 травня Китай запустив 18 своїх літаків до зони протиповітряної оборони Тайваню. Тож Військово-повітряні сили цієї держави піднялися в повітря для захисту.

Перед цим прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що подібна до української війна може розгорнутися в Східній Азії, якщо держави-регіональні лідери не діятимуть для підтримки миру і стабільності в районі Тайванської протоки.

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