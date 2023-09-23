На тлі війни в Україні: Британія понад рік проводила таємні перемовини з РФ - Sky News

Британські чиновники вели таємні перемовини з представниками Кремля. У них, зокрема, йшлося про глобальну безпеку на тлі війні в Україні.

Про це пише Sky News.

Як передає видання, таємні зустрічі відбувалися в різних місцях, серед них - Відень і Нью-Йорк.

"Британія не вела жодних активних мирних переговорів, які були б спрямовані на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію також підтвердив високопосадовий британський дипломат, який брав участь у деяких із цих зустрічей", - йдеться в повідомленні.

Представник Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності й розвитку зазначив, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувалися, однак лише тоді, коли вони були "абсолютно необхідними".

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Твердження про те, що дискусії стосувалися переговорів про припинення війни на території України, він відкинув.

Раніше ми повідомляли, що коли президент Росії Володимир Путін наказав у квітні 2022 року заблокувати утримуваний українськими військами комбінат "Азовсталь", невелика група з представників України та РФ розпочала таємні переговори про припинення облоги.

Напередодні ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив про необхідність уже почати формувати контактну групу, яка буде готувати майбутні перемовини між Україною та РФ щодо завершення війни, але початок переговорів може визначити лише Київ.

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