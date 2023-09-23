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На тлі війни в Україні: Британія понад рік проводила таємні перемовини з РФ - Sky News

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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На тлі війни в Україні: Британія понад рік проводила таємні перемовини з РФ - Sky News

Британія понад рік проводила перемовини з РФ / Фото: Getty Images

Перемовини тривали 18 місяців.

Британські чиновники вели таємні перемовини з представниками Кремля. У них, зокрема, йшлося про глобальну безпеку на тлі війні в Україні.

Про це пише Sky News.

Як передає видання, таємні зустрічі відбувалися в різних місцях, серед них - Відень і Нью-Йорк.

"Британія не вела жодних активних мирних переговорів, які були б спрямовані на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію також підтвердив високопосадовий британський дипломат, який брав участь у деяких із цих зустрічей", - йдеться в повідомленні.

Представник Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності й розвитку зазначив, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувалися, однак лише тоді, коли вони були "абсолютно необхідними".

Твердження про те, що дискусії стосувалися переговорів про припинення війни на території України, він відкинув.

Раніше ми повідомляли, що коли президент Росії Володимир Путін наказав у квітні 2022 року заблокувати утримуваний українськими військами комбінат "Азовсталь", невелика група з представників України та РФ розпочала таємні переговори про припинення облоги.

Напередодні ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив про необхідність уже почати формувати контактну групу, яка буде готувати майбутні перемовини між Україною та РФ щодо завершення війни, але початок переговорів може визначити лише Київ.

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Дата публікації
Перегляди
1489
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